تداول مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو مؤلم لأم تكيل الدعاء على أبنائها العاقّين بحرقة وحسرة، أثناء إيداعهم إياها بإحدى دور الرعاية الاجتماعية بالمملكة- بحسب ما ذكره متداولو الفيديو.

ويظهر المقطع مسنة بدار رعاية، وهي تصرخ وتقول: “حسبي الله ونعم الوكيل.. يا رب العالمين أنصفني من عقاقين الوالدين…”، بينما دخل شخصان وفتاة يبدو أنهم أبناؤها في ملاسنة معها، وحاول أحدهم الاعتداء عليها، قبل أن يمنعه الموجودون بالمكان، ومن ثم حضر رجال الأمن وتدخلوا للسيطرة على الوضع.

من جهتهم أبدى مغردون أسفهم لما تعرضت له المسنة على يد أبنائها وتجرؤ هؤلاء على والدتهم، داعين المسؤولين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتتبع المقطع والتحقيق في ملابساته وتوفير منزل مناسب للأم للعيش فيه.