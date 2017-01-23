شنَّ رئيس حزب الأمة الكويتي، الدكتور حاكم المطيري هجوما عنيفا على “عاصفة الحزم” التي شنها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين وأنصار الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، واصفا إياها “بالشيء المجهول”.

وقال “المطيري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” عاصفة الحزم ذلك الشيء المجهول! إعلانها من واشنطن وإيقافها من باريس واستمرارها من القاهرة والسيسي يقف مع بشار والعبادي وحفتر وهادي!”.