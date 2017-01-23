شنَّ رئيس حزب الأمة الكويتي، الدكتور حاكم المطيري هجوما عنيفا على “عاصفة الحزم” التي شنها بقيادة العربية ضد الحوثيين وأنصار الرئيس اليمني المخلوع ، واصفا إياها “بالشيء المجهول”.

 

وقال “المطيري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” عاصفة الحزم ذلك الشيء المجهول! إعلانها من وإيقافها من واستمرارها من والسيسي يقف مع بشار والعبادي وحفتر وهادي!”.