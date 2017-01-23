شنَّت الناشطة السياسية المصرية، إسراء عبد الفتاح، هجوما شديدا على اﻹعلامي أحمد موسى ونظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ﻹذاعته عبر فضائية “صدى البلد” تسريبًا صوتيًا لها عبارة عن مكالمة هاتفية بينها وإحدى صديقاتها ترحب فيها إسراء بالتمويل اﻷمريكي للمنظمات الحقوقية، متمهًا إياها بالعمالة للوﻻيات المتحدة.

وقالت “عبد الفتاح” في تدوينة لها عبرحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”: “انهاروا كمان، فرفروا أكتر ، كل ما تلجأوا لحياتنا الشخصية وتنتهكوها ونعرف إن معندكوش غير كلام فارغ تذيعوه كل ما بنعرف إنكم مفلسين وأداة عند اللي مشغلينكم بالفلوس وبعتوا نفسكم لهم”.

وأضافت: “احنا الأقوى دايمًا لأن أدواتنا نظيفة في معركتنا ضدكم.. واعرفوا إنه كأس ودائر وإن ربنا اسمه العدل وإنكم هتشربوا من نفس الكأس وأبشع.. واعرفوا إن الحياة الشخصية خط احمر في المعارك السياسية يا أقذر من أنجبت مصر”.

واستكملت: “أنتوا ضعفا مفلسين.. قولوا للأجهزة الأمنية لو فيكم راجل يعملنا استدعاء مجمع للتحقيق في التفاهات اللي ذعتوها والقانون يأخد مجراه لكن أنتم مش اكتر من…… بتقول سمعًا وطاعة.. الحياة الشخصية قدس الأقداس.. وبليه وزمايله في مزبلة_التاريخ”.

وكان الإعلامي أحمد موسى، قد أذاع خلال برنامج “على مسئوليتي”، على فضائية “صدى البلد”، تسريبًا صوتيًا للناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، مع فتاة مجهولة، تقول إسراء فيه: “إيه الحرام في إن أمريكا تمولنا ودول تانية، أنا شايفة أن الأمر عادي جدًا”.