ذكرت وكالة “فارس” الإيرانية شبه الرسمية أن الفيلم الكرتوني الإيراني الجديد “معركة الخليج الفارسي 2” سيجهز للعرض الشهر المقبل في دور السينما المحلية في إيران، على أن تنطلق العروض من مدينة مشهد، وذلك في تطور إعلامي جديد بإطار استعراض القوة الإيراني في منطقة الخليج.

والفيلم من اخراج فرهاد عظيما، وهو يصور “قدرة الجيش الإيراني البالستية، ويتناول مواجهة السفن الحربية الإيرانية للسفن الأمريكية في الخليج” وفقا للوكالة التي ذكرت أن الفيلم شهد مشاركة “خيرة المتخصصين في هذا المجال” على حد تعبيرها.

وكانت إيران قد عملت بشكل مكثف خلال السنوات الماضية على المواد الدعائية المصورة، وخاصة تلك التي تظهر بشكل كرتوني، وقد أصدرت أوساطها خلال الصيف الماضي أيضا تسجيل فيديو لعمليات قصف تستهدف السعودية وتدمّر معالم فيها.