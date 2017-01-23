رحب الحقوقي والباحث الجزائري، بانطلاق مفاوضات “” بين المعارضة السورية والنظام برعاية وروسيا داعيا لوفد المعارضة بالتوفيق في تثبيت وقف إطلاق النار مقدما له بعض النصائح.

 

وقال “مالك” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “بدأت #مفاوضات_استانا ورغم تجارب سبقت أفشلها # وخلفه # إلا أنني أتمنى لوفد ثورة # التوفيق في تثبيت وقف إطلاق نار أتعب ”.

 

وأضاف في تغريدة اخرى: “على وفد ثورة سورية أن يبقي مفاوضاته ب #استانا تقنية حول وقف إطلاق النار وحماية المدنيين ففتح مسار سياسي سيخدم حلفاء الاسد خاصة الروسي”.

 

وتابع: “#ايران طرف لا يمكنه أن يعمل لإيجاد مخرج سياسي سلمي للحرب في #سورية لأنه سينهي نظام #الاسد آليا ولا يمكنها تحمل أعباء مصير ميليشياتها الشيعية”.