رحب الحقوقي والباحث الجزائري، أنور مالك بانطلاق مفاوضات “أستانا” بين المعارضة السورية والنظام برعاية تركيا وروسيا داعيا لوفد المعارضة بالتوفيق في تثبيت وقف إطلاق النار مقدما له بعض النصائح.

وقال “مالك” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “بدأت #مفاوضات_استانا ورغم تجارب سبقت أفشلها #الاسد وخلفه #إيران إلا أنني أتمنى لوفد ثورة #سورية التوفيق في تثبيت وقف إطلاق نار أتعب السوريين”.

بدأت #مفاوضات_استانا ورغم تجارب سبقت أفشلها #الاسد وخلفه #إيران إلا أنني أتمنى لوفد ثورة #سورية التوفيق في تثبيت وقف إطلاق نار أتعب السوريين — أنور مالك (@anwarmalek) January 23, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى: “على وفد ثورة سورية أن يبقي مفاوضاته ب #استانا تقنية حول وقف إطلاق النار وحماية المدنيين ففتح مسار سياسي سيخدم حلفاء الاسد خاصة المحتل الروسي”.

على وفد ثورة سورية أن يبقي مفاوضاته ب #استانا تقنية حول وقف إطلاق النار وحماية المدنيين ففتح مسار سياسي سيخدم حلفاء الاسد خاصة المحتل الروسي — أنور مالك (@anwarmalek) January 23, 2017

وتابع: “#ايران طرف لا يمكنه أن يعمل لإيجاد مخرج سياسي سلمي للحرب في #سورية لأنه سينهي نظام #الاسد آليا ولا يمكنها تحمل أعباء مصير ميليشياتها الشيعية”.