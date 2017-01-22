تغيبت النجمة كيم كارداشيان عن مسيرة النساء ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، السبت، واكتفت بإعلان دعمها للنساء المشاركات بالمسيرة.

وكتبت على حسابها في “تويتر”: “فخورة بكل النساء والرجال الذين وقفوا لدعم الحق، والمصرين على جعل هذا العالم مكانا أفضل لأطفالنا”.

وفي تدوينه أخرى قالت: “بالمسيرة يوجد نساء قويات.. من المحتمل أن نعرفهن ومن المحتمل أن نكون ساهمنا في تربيتهن”.

ونشرت النجمة صورة على صفحتها بـ”سناب شات” توضح سبب عدم ذهابها للمشاركة في المسيرة حيث فضلت أن تقضى ليلتها تشاهد فيلم الرسوم المتحركة “موانا” مع ابنتها نورث، واحتوت الصورة التي نشرتها على dvd للفيلم.

وشارك بالمسيرة عدد كبير من النجمات منهم كاتي بيري وتشارليز ثيرون ومادونا واليشيا كيز وايما واتسون وايمي شيمر وجوليا روبرتس والنجم جون ليجند وزوجته كريسي تيجان وآخرون.