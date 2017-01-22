شنَّ مدير منظمة التربية والعلوم والثقافة “” التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، عبد العزيز التويجري، هجوما لاذعا على قناة “” متهما إياها بتزوير ترجمة حديث الرئيس الأمريكي ، حول الإسلامي.

 

وقال “التويجري” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” العبارة التي تلفظ بها #ترامب هي : ISLAMIC TERRORISM . . لمن يدافع عنه من المنسلخين.”

وأضاف في تغريدة أخرى: ” قناة # ترجمت قول #ترامب ISLAMIC TERRORISM إلى . تزوير وتضليل واضحان.”

 

وتابع: ” #ترامب لم يتلفظ بكلمة تطرف EXTREMISM وإنما قال الإرهاب الإسلامي لكن قناة #الحدث تقول إنه تعهد بمحاربة التطرف ومحوه من . خدمة مجانية”.