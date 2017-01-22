شنَّ مدير منظمة التربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو” التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، عبد العزيز التويجري، هجوما لاذعا على قناة “العربية” متهما إياها بتزوير ترجمة حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول التطرف الإسلامي.

وقال “التويجري” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” العبارة التي تلفظ بها #ترامب هي : ISLAMIC TERRORISM . الإرهاب الإسلامي . لمن يدافع عنه من المنسلخين.”

العبارة التي تلفظ بها #ترامب هي :

ISLAMIC TERRORISM . الإرهاب الإسلامي . لمن يدافع عنه من المنسلخين.

. — عبدالعزيز التويجري (@AOAltwaijri) January 22, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” قناة #الحدث ترجمت قول #ترامب ISLAMIC TERRORISM إلى داعش . تزوير وتضليل واضحان.”

قناة #الحدث ترجمت قول #ترامب ISLAMIC TERRORISM إلى داعش . تزوير وتضليل واضحان. — عبدالعزيز التويجري (@AOAltwaijri) January 22, 2017

وتابع: ” #ترامب لم يتلفظ بكلمة تطرف EXTREMISM وإنما قال الإرهاب الإسلامي لكن قناة #الحدث تقول إنه تعهد بمحاربة التطرف ومحوه من الأرض . خدمة مجانية”.