تلقى أحد قادة جماعة “” المؤيدة للرئيس الأمريكي دونالد لكمة قوية خلال مقابلة على الهواء معه، احتفالا بتنصيب .

 

نشر موقع ميرور لقطات ظهر فيها يجري لقاء في العاصمة عندما خرج رجل ملثم، ولكمه في وجهه بقوة، ثم ركض مسرعا بينما اختفى سبنسر من أمام الكاميرا.

 

كان سبنسر قد أثار ضجة عالمية بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه وهو يهتف في أحد المؤتمرات “يحيا ترامب”، ويقوم بتحية مماثلة للتحية التي يقدمها النازيون للزعيم الألماني “أدولف هتلر”.

 

يشار إلى أن سبنسر معروف بفكره الغريب وتبنيه فكرة إقامة الدولة العرقية غير متعددة القوميات، ووصفه مركز قانون الفقر الجنوبي بأنه أكاديمي عنصري.