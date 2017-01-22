وافق مجلس الدفاع الوطني في مصر الأحد على تمديد مشاركة القوات المسلحة في العمليات التي ينفذها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

ووافق المجلس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المصرية في المهمة القتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب.

ويأتي القرار عملا بالفقرة (ب) من المادة 152 من الدستور المصري، التي تشترط أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، على إرسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.