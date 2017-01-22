فُجعت ميريام فارس بوفاة والدها بعد ظهر يوم أمس السبت الواقع فيه الواحد والعشرون من شهر كانون الثاني.

والد ميريام صنع لها أظافر ذهبية

والد ميريام السيد أريال الياس فارس هو من مواليد قرية كفر شلال، صيدا في جنوب لبنان، يعمل في تصميم الذهب والمجوهرات وقد صمّم لميريام أظافر من ذهب اشتهرت بها في بداياتها.

ميريام تعلن عن وفاته

وقد أعلن حساب الشركة المنتجة وإدارة أعمال الفنّانة اللبنانية ميريام فارس على “انستغرام”، وفاة والد النّجمة. وكتب الحساب: “بحزن كبير ننعى إليكم فقيدنا الحبيب المرحوم أريال الياس فارس والد الفنانة ميريام فارس بعد صراع مع المرض”. حسب موقع “نواعم”.

وسيوارى في الثرى اليوم الأحد عند الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة مار أنطونيوس الكبير، كفرشلال، وتقبل التعازي يومي الاثنين والثلاثاء 23 و 24 الجاري في صالون كنيسة سانت ريتا، حرش تابت ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً.

المعاناة مع المرض

ورغم أن ميريام تحاول دائماً إبعاد حياتها الشخصية عن الأضواء وعيون الصحافة إلا أنّه لا يخفى على أحد مأساتها مع معاناة والدها بسبب المرض.

ومن الجدير ذكره أنّ ميريام خلال عام 2012 قد تجرّأت وصرّحت بأنّ والدها كان مدمن قمار فعاشت طفولة بائسة وهذا ما جعلها تلتحق بمدرسة داخلية مع شقيقتها.

شيرين أول من واساها

ومن اللافت أن النجمة شيرين عبد الوهاب كانت من أول النجوم الذين تقدموا بالتعازي للفنانة ميريام فارس حيث كتبت شيرين عبد الوهاب في تدوينة لها من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تويتر “خالص العزاء للفنانة ميريام فارس فى وفاة والدها.. نسأل الله أن يلهمها والأسرة الكريمة الصبر والسلوان”.