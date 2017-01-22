قال وكيل وزارة الأوقاف المصرية سابقا سالم عبد الجليل، إن النبي محمد- صلى الله عليه وسلم-، سيتزوج من السيدة مريم العذراء في الجنة.

وتابع “عبد الجليل”- خلال برنامجه “المسلمون يتساءلون”، المذاع على فضائية “المحور” الأحد- السيدة مريم، ستكون من أوائل من يدخل الجنة مع أسياد النبيين- عليهم جميعًا وعلى نبينا الصلاة والسلام-.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف ، أن “الله- تعالى- اصطفى السيدة مريم على نساء العالمين، ويشاركها في هذا الفضل كل من آسية امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، والسيدة عائشة، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد “ص””.