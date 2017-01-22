قامت مستشفي السويس العام بطرد مسنة تعاني من اشتباه في جلطة بالمخ و غيبوبة كبد من العناية المركزة ووضعها بقسم الباطنة عارية.

وقال أحمد السيد نجل سيدة التي تم طردها من المستشفي في مداخلة هاتفية ببرنامج ” العاشرة مساء” المعروض على فضائية ” دريم”، إنه فوجئ بشخص يتصل به من المستشفي يخبره بطرد والدته من العناية المركزة عاريةً، لافتا إلي أنه اتصل بالشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

وأضاف أنه “تم احالة المحضر للنيابة كما وجه اتهام لمدير مستشفي السويس العام وكل طاقم التمريض الذين ارتكبوا تلك الواقعة”.

شاهد الفيديو..