أثارَ شابٌ قطري مولود بنصف جسد وبدون أطراف سفلية، الإعجابَ، وهو يطوف على يديه حول الكعبة المشرفة، محققاً حلمه بأداء العمرة، وتقبيل الحجر الأسود.

وكان الشاب القطري غانم المفتاح، كشف عن حلمه بأن يطوف على يديه حول الكعبة المشرفة قبل فترة على مواقع التواصل الاجتماعي، فحوّل الأمير سلطان بن سلمان أمير منطقة مكة حلم الشاب لحقيقة، باستضافته برفقة أسرته لأداء مناسك العمرة، موجهًا أوامره بتوفير السبل التي تمكّنه من الطواف حول الكعبة على يديه.

وظهر غانم، وهو يقبل الحجر الأسود ويطوف حول الكعبة على يديه وسط حراسة رجال الأمن لحمايته من الازدحام والتدافع، فيما قابله الشيخ ماهر المعيقلي في صحن الطواف وصافحه وقبل رأسه.



وكان الشاب غانم، قد اشتهر بأنه قاهر الإعاقة، بفضل إرادته ومساعدة أسرته له، ما مكّنه من الاشتراك في عدد من البطولات الرياضية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وأصبح من الناشطين في المجال الاجتماعي، حيث أنشأ جمعية لتوفير الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة من الفقراء.