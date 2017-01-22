لم يمض سوى أيام على الضجّة التي فجّرتها الفتاة المصرية هدير مكاوي، وما تعرضت له من موجة انتقادات واسعة بسبب مواجهة المجتمع المصري بطفل من علاقة غير شرعية، حتى قررت فتاة تبلغ من العمر 35 عاماً تدعى “شريهان نور الدين”، إنشاء صفحة على الفيس بوك تحت عنوان “بشتري راجل”، تعلن من خلالها شراء حيوانات منوية لإنجاب طفل ولكن دون زواج.

وطالبت شريهان نور الدين، في مقطع فيديو بثته على صفحتها، شراء حيوانات منوية لإنجاب طفل، وعرضت مبلغاً خيالياً من الدولارات نظير ذلك.

وقالت شريهان، “أحلى حاجة في الدنيا الأطفال.. لو أقدر كنت جبت دستة، بس أنا ماتجوزتش قبل كده، ولا عايزة أتجوز، أنا ناجحة جدًا في حياتي العملية، عايشة عيشة مريحة ومش محتاجة حد يسندني مادياً.. بس بخاف قوى من الوحدة الحل الوحيد اللي قدامى إني أبقى أم”.

وأضافت، “ابتديت أسأل على موضوع تجميد البويضات علشان أطول المدة اللي أعرف أحمل فيها، المهم وأنا بعمل تحاليل اكتشفت إن عندي مشكلة بتخلي نسبة حملي ٤٠٪، وإن كل ما الوقت بيعدي فرصتي في الخلفة بتقل، فقررت أعمل عملية تلقيح صناعي مع شخص مستعد يتبرع بحيواناته المنوية بمقابل مادى.. الموضوع هيمشي رسمي.. مأذون وأنبوبة معمل ومأذون.. أنا بس عايزة طفل من غير لا غرام ولا انتقام”.