أثار مواطنٌ سعوديّ الاستغراب عبر نشره في صحيفة سعودية، للرئيس الأمريكي الجديد دونالد .

 

وهنأ المواطن ويدعى مسلط أبو اثنين السبيعي، ويعرف نفسه أنه “رجل أعمال”، ترامب، في إعلان احتلّ صفحة كاملةً من صفحات جريدة “الجزيرة” السعودية.

 

وأرفق صورة ترامب بالتهنئة قائلاً: “أهنئ فخامتكم بمناسبة تقلدكم قيادة الولايات المتحدة الأمريكية، متمنيا لكم فترة رئاسية حافلة بالنجاح وللشعب الأمريكي الصديق دوام الازدهار”.

وكتب أحد المعلقين على موقع “تويتر” مستغرباً: “مواطن سعودي يهنئ رئيس دولة أجنبية بتوليه الرئاسة وتُنشر التهنئة في صحيفة رسمية سعودية”.