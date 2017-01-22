أثار مواطنٌ سعوديّ الاستغراب عبر نشره تهنئة في صحيفة سعودية، للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

وهنأ المواطن ويدعى مسلط أبو اثنين السبيعي، ويعرف نفسه أنه “رجل أعمال”، ترامب، في إعلان احتلّ صفحة كاملةً من صفحات جريدة “الجزيرة” السعودية.

وأرفق صورة ترامب بالتهنئة قائلاً: “أهنئ فخامتكم بمناسبة تقلدكم قيادة الولايات المتحدة الأمريكية، متمنيا لكم فترة رئاسية حافلة بالنجاح وللشعب الأمريكي الصديق دوام الازدهار”.

وكتب أحد المعلقين على موقع “تويتر” مستغرباً: “مواطن سعودي يهنئ رئيس دولة أجنبية بتوليه الرئاسة وتُنشر التهنئة في صحيفة رسمية سعودية”.