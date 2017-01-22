انتقدت “قاعدة حميميم العسكرية”، التابعة لروسيا، الإهانة التي وجّهها مراسل قناة “العالم” الإيرانية في سوريا، اللبناني حسين مرتضى.

واعتبر بيان صادر عن “قاعدة حميميم” تغريدة مرتضى إساءة بحق “القوات الروسية وروسيا الأم”.

وقالت القاعدة إن مرتضى “تحدث عن روسيا بطريقة مسيئة جدا”.

وتابع البيان: “نأمل بأن تكون الرسائل صادقة، وأن يكون ذلك التصريح الصادر مجرد خطأ عابر لا يعبر عن فكرة مدروسة ومعدة مسبقا من أصحابها”.

وكان الإعلامي اللبناني حسين مرتضى شنّ هجوما على روسيا بعد تصريحات وزير خارجيتها سيرجي لافروف، الذي قال إنه “لولا روسيا لسقطت دمشق خلال أسبوعين”.

وقال مرتضى في تغريدة أثارت جدلا واسعا: “لولا الجيش السوري وحزب الله وصمود سوريا، لاحتلت أوكرانيا موسكو بأيام”.