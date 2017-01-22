داعب الفنان بيومي فؤاد ضيفه الفنان حسن الرداد، بعد زواجه من الفنانة إيمي سمير غانم، قائلا: “أنت تزوجت مؤخرا.. إيه بقى أكتر قرار ندمت عليه في الفترة الأخيرة”.

وأجابه “الرداد” ساخرا، خلال لقائه ببرنامج “بيومي أفندي”، المذاع على قناة “دي إم سي”: “طبعا الزواج أكتر قرار ندمت عليه”، متابعا: “برنامج كوميدي ولازم نهزر بقى”.

،وردا على سؤال حول “اول مرة طبّل فيها لايمي” قال الرداد أن “التطبيل بدء بعد الزواج وما كان في قبل الزواج تطبيل لأن بعد الزواج حاجة ثانية” وتابع “يعني قبل الزواج حمادة وبعد الزواج حمادة ثاني خالص”.