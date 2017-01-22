سخر الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة “المصريون”، جمال سلطان من الحالة الصعبة التي وصلت لها ، مؤكدا على أنه لا يوجد بلدان متخلفة بل بلدان يساء إدارتها، في انتقاد مباشر لطريقة إدارة الرئيس عبد الفتاح للبلاد.

 

وقال “سلطان” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها صورة لإعلان قديم لشابة سويسرية متخرجة من جامعة “لوزان” وتتقن عددا من تبحث عن في مصر: ” شابة سويسرية خريجة جامعة لوزان تبحث عن فرصة في #مصر 🙂 (لا توجد بلدان متخلفة ، بل بلدان يساء إدارتها ـ بيتر دراكر)”.