وجه الإعلامي الفلسطيني، والمذيع بقناة “” جمال ريان، انتقادات شديدة للرئيس المصري ، مشبها حكمه لمصر بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

 

وقال “ريان” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس المصري “”: ” تعددت الوجوه والوجه واحد، احتلال لفلسطين واحتلال السيسي لمصر #”.

 

ويتخذ الإعلامي جمال ريان موقفا معارضا جدا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، متهما إياه بالإنقلاب على أول رئيس مصري منتخب انتخابا حرا، مشددا على ان سياسات السيسي أضاعت هيبة مصر وأضعفتها بعد ان بدات تتعافي من الوهن الذي الم بها في حقبة مبارك في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.