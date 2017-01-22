وجه الإعلامي الفلسطيني، والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان، انتقادات شديدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشبها حكمه لمصر بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وقال “ريان” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس المصري “السيسي”: ” تعددت الوجوه والوجه واحد، احتلال نتنياهو لفلسطين واحتلال السيسي لمصر #مصر”.

ويتخذ الإعلامي جمال ريان موقفا معارضا جدا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، متهما إياه بالإنقلاب على أول رئيس مصري منتخب انتخابا حرا، مشددا على ان سياسات السيسي أضاعت هيبة مصر وأضعفتها بعد ان بدات تتعافي من الوهن الذي الم بها في حقبة مبارك في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.