نشر الموقع العالمي “ذي ميستريوس وورلد” إحصائية لمعهد الاقتصاد والسلم ضمت 162 دولة، ذكر فيها أكثر 10 دول ينعم أهلها وزوارها بالسلام والأمان والهدوء النفسي، وهي:

1.آيسلندا: وفقًا لعدة مؤسسات دولية ومؤشر السلام العالمي، تعد “آيسلندا” أكثر دول العالم سلاماً وأمناً، فالمواطن يتمتع بمزايا عديدة تتضمن التعليم والعلاج، فنسبة الأمية لا تتجاوز 1 بالمئة بفضل مجانية التعليم، كما تتمتع المرأة بمساواة مع الرجل، فهي أول دولة أوروبية تنتخب سيدة لتكون رئيسة البلاد عام 1980.

وتشير تقارير إلى أن آخر الجرائم بها كانت في عام 2009 حيث وقعت جريمة قتل واحدة فقط!.

2.الدنمارك” الفساد الإداري والاجتماعي هناك شبه معدوم وتعتبر الدولة الأسعد في العالم. ونسبة المتعلمين في الدنمارك مرتفعة، كما تهتم الدولة بالرعاية الصحية والمساواة بين الرجل والمرأة.

3.النمسا: واحدة من أفضل الدول التي يمكن العيش فيها مع معدل جرائم القتل المنخفض، كما تعتبر دولة صديقة للبيئة بسبب الاهتمام الكبير بالنظافة والقوانين الصارمة في هذا المجال، بالإضافة إلى الجهود القوية لإعادة تدوير المخلفات والنفايات.

وإلى جانب كل ذلك تمتلك النمسا طابعًا مميزًا في الهندسة المعمارية مما جعلها مزارًا سياحيًا لملايين السياح من مختلف أنحاء العالم.

4.نيوزلندا: نجحت الدولة في تطبيق أعلى معايير العدالة الاجتماعية، ولديها نسبة منخفضة جداً من المساجين، الأمر الذي يعد مؤشراً لانخفاض معدل الجريمة.

ويتمتع القضاء فيها باستقلالية كبيرة، كما يتميز التعليم بمستواه المرتفع، بالإضافة إلى اهتمام الدولة بالرعاية الصحية للمواطن والزائر بأقل الأسعار.

5.سويسرا: يُطلق عليها “المدينة النظيفة” فمعدل الجريمة فيها منخفض للغاية، وتشتهر بأطباقها الشهية والاهتمام الكبير بصحة المواطنين، فضلاً عن المواقع السياحية الفريدة.

6.فنلندا: تعتبر واحدة من أقل دول العالم من حيث انتشار الفساد، ولايشارك الجيش الفنلندي سوى في عمليات قوات حفظ السلام الدولية.

وتتمتع فنلندا بامتلاكها لأكبر عدد من المواطنين المثقفين، هذا إلى جانب المستوى العالي من المساواة بين الرجل والمرأة.

7.كندا: معدل الجرائم فيها منخفض للغاية وفقًا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ويتمتع المواطن هناك بكل متطلبات العيش بدرجة تصل إلى 7.6 من أصل 10 درجات.

كذلك تعتبر “كندا” من أكثر الدول المثقفة والمتعلمة حول العالم، إذ تصل نسبة المتعلمين جامعيًا إلى 52.6 بالمئة من إجمالي المواطنين.

8.اليابان: بسبب التكنولوجيا المتطورة التي يستخدمها الأمن هناك انخفضت نسبة الجرائم والاعتداءات بشكل كبير.

وتعتبر ثالث أقوى اقتصاد في العالم، ولديها نظام مواصلات متطور، فالمواطن الياباني يعتمد على القطارات في المقام الأول، التي يصل بعضها إلى سرعة 350 كيلومتر في الساعة، وأقصى تأخير لأي قطار لا يتعدى 16 ثانية.

9.أستراليا: تتمتع بطقس جيد، بنية أساسية تتسم بالكفاءة، مقاييس عالمية في التعليم، هذا إلى جانب سحر الطبيعة الخلاب. نسبة الإعتداءات الجنسية والقتل هناك منخفضة للغاية، لذا يمكن لأي شخص أن يتجول دون أي خوف.

10.جمهورية التشيك: تعتبر السياحة من أهم موارد الدولة، وخصوصاً العاصمة التشيكية “براغ”. تتمتع التشيك بانخفاض معدلات الجريمة، ومستوى الأمان الذي توفره الدولة للمقيمين والسيّاح.