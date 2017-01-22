لقيت الدعوة التي أطلقتها منظمة “مسيرة النساء” الأمريكية التي دعت إلى تظاهرات، أمس السبت، أصداء واسعة في أنحاء مختفلة من العالم، اعتراضاً على وصول الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض.

وجاءت دعوة المنظمة للتظاهر بالتزامن مع أول أيام تواجد ترامب فى البيت الأبيض، حيث أعلنت المنظمة على موقعها الإلكترونى إن سبب هذه الدعوة هو حملة ترامب الانتخابية التى هاجمت المرأة والمهاجرين، وأصحاب البشرة الملونة، وأصحاب الديانات الأخرى، وذوى الاحتياجات الخاصة.

من جانبها وجهت الناشطة السياسية ” غلوريا ستاينم”، رسالة قوية للرئيس دونالد ترامب، مدافعة عن الإسلام والمسلمين الذين كان لهم نصيب الأسد في دعايته الانتخابية العنصرية.

وقالت “ستاينم” في مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي رصدته “وطن”: ” لا تحاول تقسيمنا وإن أجبرت المسلمين على تسجيل أسمائهم فسوف نسجل أسماءنا جميعاً كمسلمين”.

كما انتقدت “ستاينم”، الرئيس الجديد ترامب بسبب تصريحاته العدائية والعنصرية ضد المرأة والأقليات. ووجهت ستاينم خطابها لترامب قائلة “نحن الشعب” في رسالة مفادها أن الحكم للشعب وليس لأشخاص بعنصريته حتى وإن كان رئيس البلاد.