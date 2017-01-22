انتقد الاعلامي المصري المثير للجدل أحمد موسى, التظاهرات التي اندلعت في شوارع أمريكا بالتزامن مع حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية .

وقال “موسى” في برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية صدى البلد، :” ان بعض الناس في أمريكا يريدون الديموقراطية “على مزاجهم”، بحيث تأتي الانتخابات الرئاسية بهيلاري كلينتون إلى سدة الحكم ، مستطردا :” اكتشفوا إن عصابة الإخوان تساهم في التظاهرات ضد ترامب، وتم القبض على بعض العناصر منهم ”

وأشار إلى أن أجهزة الأمن الأمريكية اعلنت ان معظم المشاركين في التظاهرات من خارج أمريكا وينتمون إلى دول الشرق الأوسط وامريكا اللاتينية.