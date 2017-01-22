قالت شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية إن قتل أبو بكر البغدادي ربما يكون أول إنجازات الرئيس الأميركي ترامب في محاربة الإرهاب، مشيرة إلى أن القوات الخاصة الأمريكية والـ”سي آي إيه” ربما يقدمان لترامب فرصة التخلص من أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش في سوريا والعراق، إذا سنحت الفرصة.

ولفتت الشبكة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني إلى أن أوباما كان يتردد في الموافقة على تنفيذ هجمات جوية لتقليل الأضرار الجانبية والخسائر البشرية التي يمكن أن يتعرض لها المدنيون، خاصة عندما تكون هناك حلول بديلة للتعامل مع الإرهابيين، لكن ترامب لن يتردد في اتخاذ أي قرار مهما كانت الخسائر ما دام سيحقق هدفه العسكري.

وألمحت إلى حديث ترامب في خطاب تنصيبه، الذي أوضح فيه أنه سيعمل على تقوية التحالفات القديمة وخلق تحالفات جديدة وتوحيد العالم للقضاء على الإرهاب من على وجه الأرض، مشيرة إلى تقييمات قادة عسكريين لوضع البغدادي في العراق وأنه لم يتحرك بعيدًا عن الموصل التي يحتلها داعش منذ 2014.

وأوضحت أن قتل البغدادي كان على رأس قائمة أولويات الرئيس السابق باراك أوباما، لكن وجوده في منطقة ذات كثافة سكانية عالية جعل الأمر عصيًا عليه ولم يستطع إنجازه قبل نهاية رئاسته، لكن ترامب لن يتردد في تنفيذ هجمات جوية على الموصل إذا حصل على معلومات تشير إلى أنها يمكن أن تقضي عليه.

ونوهت الشبكة إلى قول خبراء عسكريين إلى أنه حتى لو تم هزيمة داعش في الموصل فإنه من غير المنتظر أن يفر البغدادي ورجاله إلى مدينة الرقة السورية وهو ما يعني إمكانية استهدافه فيها.