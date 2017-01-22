سخر الإعلامي السعودي، مساعد بن حمد الكثيري، من الذي ألقاه الرئيس الأمريكي الجديد والذي أكد فيه على أن إدارته ستعمل على على “ المتطرف”، واصفا “” بأنه سيكون “قذافي ”.

 

وقال “الكثيري” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” #ترامب بعد تنصيبه: امريكا ستبقى عظيمة وستستأصل عدوها الوحيد الإسلام المتطرف خطابات(عياطن عجيبة) يبدو ان ترامب سيكون قذافي الغرب #تنصيب_ترامب”.

 

وتساءل في تغريدة أخرى منتقدا الليبراليين قائلا: ” السؤال القائم والدائم ماهو الاسلام المتطرف في نظر #ترامب وامريكا والغرب ومتلبرلي عموماً?? وما معايير لديهم? ومن الذي يحدده??”.