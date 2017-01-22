سخر الإعلامي السعودي، مساعد بن حمد الكثيري، من خطاب التنصيب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب والذي أكد فيه على أن إدارته ستعمل على القضاء على “الإسلام المتطرف”، واصفا “ترامب” بأنه سيكون “قذافي الغرب”.

وقال “الكثيري” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” #ترامب بعد تنصيبه: امريكا ستبقى عظيمة وستستأصل عدوها الوحيد الإسلام المتطرف خطابات(عياطن عجيبة) يبدو ان ترامب سيكون قذافي الغرب #تنصيب_ترامب”.

#ترامب بعد تنصيبه:

امريكا ستبقى عظيمة وستستأصل عدوها الوحيد الإسلام المتطرف

خطابات(عياطن عجيبة)

يبدو ان ترامب سيكون قذافي الغرب#تنصيب_ترامب — مساعد بن حمد الكثيري (@drrdob) January 22, 2017

وتساءل في تغريدة أخرى منتقدا الليبراليين العرب قائلا: ” السؤال القائم والدائم ماهو الاسلام المتطرف في نظر #ترامب وامريكا والغرب ومتلبرلي العرب عموماً?? وما معايير التطرف لديهم? ومن الذي يحدده??”.