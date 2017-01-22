وجه الحقوقي والباحث الجزائري، الدكتور أنور مالك انتقادات لاذعة للإعلام العربي، متهما إياه بنشر أصوات “الرويبضة” الذين لم يزيدوا الأمة العربية إلا تخلفا.

وقال “مالك” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “من أخطر عيوب الاعلام العربي أنه يدخل لبيوتنا صور كل التافهين ويسمعنا أصوات الرويبضة وهم يخوضون في شؤون أمة جريحة ما زادوها إلا خبالا وتخلفا!”.

من أخطر عيوب الاعلام العربي أنه يدخل لبيوتنا صور كل التافهين ويسمعنا أصوات الرويبضة وهم يخوضون في شؤون أمة جريحة ما زادوها إلا خبالا وتخلفا! — أنور مالك (@anwarmalek) January 22, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “المحتل لا يتجاوز الحدود عسكريا إلا بعدما يخترق العقول فكريا لذلك يظل تأمين الفكر من أولويات الأمن القومي!”.