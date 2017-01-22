زعم الأكاديمي العماني والعميد السابق بجامعة السلطان قابوس، حيدر اللواتي، أن المملكة الأردنية الهاشمية أخطأت إسترتيجيا بتورطها في “الفتنة السورية” وتساهلت مع “المد التكفيري”، معتبرا أن الحل الوحيد أمامها الآن هو التعاون مع سوريا والعراق.

وقال “اللواتي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” معلقا على تدوينة للنائب الأردني، طارق خوري: ” اخطأ الاردن استراتيجيا بتورطه في الفتنة السورية وتساهله مع المد التكفيري، امامه طريقان: الاعتماد على النفس والذات والتعاون مع سوريا والعراق”.

اخطأ الاردن استراتيجيا بتورطه في الفتنة السورية وتساهله مع المد التكفيري، امامه طريقان: الاعتماد على النفس والذات والتعاون مع سوريا والعراق https://t.co/WmYkaBongT — د. حيدر اللواتي 🇴🇲 (@DrAl_Lawati) January 22, 2017

يشار إلى أن حالة من الجدل تعم الشارع الأردني منذ يوم الجمعة الماضي على إثر الخطبة الرنانة التي ألقاها قاضي القضاة، أحمد هليل، طالب فيها دول الخليج بدعم الأردن وإخراجه من ضائقته المالية التي يعاني منها متحدثا بلغة حادة “لقد بلغ السيل الزبى”.