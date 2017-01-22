أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حزمة التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان التركي، لا علاقة لها بتغيير نظام الحكم في البلاد، وإنما هي لإحداث تغييرات في النظام‎.

وشدد أردوغان، خلال مؤتمر صحافي بمطار أتاتورك في إسطنبول، قبيل سفره للقارة الإفريقية وزيارة موزمبيق ومدغشقر وتنزانيا، على أن تركيا دولة محورية وهي الأقوى في الشرق الأوسط، وقال “أعتقد أنه لن يكون من الصائب للعالم والإنسانية أن تتخذ دول لا علاقة لها بالمنطقة، من قريب أو من بعيد، قرارات تتعلق بالشرق الأوسط وتقع في خطأ تاريخي فادح”.

وأشار إلى رفض بلاده تقسيم الشرق الأوسط، مؤكدا أنه سيبحث الأمر بشكل مفصّل مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال أول زيارة إلى الولايات المتحدة.