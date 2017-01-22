وجّهت الفنانة الإماراتية أحلام ضربةً قاسية للإعلامي المصري عمرو أديب، رافضةً طلبه لاستضافتها في برنامجه الذي يعرض عبر شاشة “On Tv”.

ونشرت أحلام تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” مرفقة بصورة لرسالة وصلتها من فريق إعداد برنامج “أديب”، الذي يطلب فيها استضافة أحلام في حلقة الثامن والعشرين من شهر يناير الجاري، على أن يتم تصوير الحلقة في بيروت.

الرسالة التي وصلت أحلام عبر بريدها الإلكتروني وطلب فيها فريق الإعداد وسيلة اتصال من أجل الاتفاق على كافة التفاصيل، قامت هي بنشرها وعلقت عليها قائلة “لن أمنحك شرف لقاء الملكة.. ولا أتشرف بك ولا بلقائك”.

ولم تكتف أحلام بالرفض فقط بل تابعت قائلة “من حق كل شخص أن يحلم لكن احلم على قدك. عمرو أديب”.

وفي الوقت الذي لم تفصح فيه أحلام عن أسباب رفضها للظهور مع عمرو أديب، وما الذي دفعها للهجوم عليه بهذا الشكل المعلن، ذهب البعض إلى أن ما حدث في حلقة راغب علامة مع عمرو أديب التي عرضت قبل أيام هو السبب في هذا الهجوم.

حيث حل راغب علامة ضيفاً على عمرو أديب وتحدث عن أحلام، مؤكدا أنه لا توجد صداقة بينهما خاصة وأن أحلام لا تشبهه في شخصيتها.