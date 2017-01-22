سمّى رجلٌ عراقيّ من إقليم كردستان طفله الرضيع “ترامب” تيمنا بالرئيس الأمريكي الجديد “دونالد ترامب”، على الرّغم من أنّه لا يتحدث الإنجليزية ولكنه كان يتابع بشغف خطابات “ترامب”، وكان إيقاع ترامب القوى ينقل له كل ما يحتاج أن يعرفه.وفق ما ذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية

الأب حسن جميل (25 عاما) “أحد مقاتلي قوات البشمركة الكردية”، إنه فخور بقرار تسمية ابنه ترامب، معللا ذلك بأن ما أعجبه في الرئيس الأمريكي الجديد “هو أنه واثق بنفسه ورجل أعمال ناجح”.

وأوضحت الصحيفة أن مقاتلي قوات البشمركة، مثل جميل، يأملون أن يرد الرئيس الأمريكي الجديد الجميل لهم لما أظهروا من ولاء وتفاني فى مقاتلة تنظيم داعش، وذلك بدعمه لهم لقيام دولتهم المستقلة.

وفي يوليو الماضي، صرح ترامب بأنه “معجب بالقوات الكردية”، مما دفع الكثيرين للاعتقاد بأنه يتعاطف مع أهداف الأكراد السياسية.