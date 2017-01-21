نفى البشير عبدو والد الفنان المغربي سعد المجرد ما نشر من شائعات حول حالة نجله الصحية داخل السجن الفرنسي، بعد إلقاء القبض عليه بتهمة التحرش والاغتصاب.

وقال “عبدو” في تدوينة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” كاشفا موعد خروج ابنه من السجن: “السلام عليكم أحبابنا في كل مكان بالنسبة لما روج من أخبار وإشاعات مغرضة على إبننا وإبنكم فنان الشباب سعد لمجرد نعلن بصفتنا والديه ان تلك الإشاعات لا اساس لها من الصحة… سعد ولله الحمد بصحة وعافية فقط يعيش الملل لأنه لم يعتد على مثل هذه المحنة القاسية داخل هذه المؤسسة السجنية وزيارتنا له مستمرة”.

وأضاف البشير عبدو: “ننتظر فقط إنهاء الإجراءات القانونية التي تتطلب وقتا ليس بكثير وسيخرج ويعود لجمهوره بمعنويات مرتفعة إنشاء الله… نحن دائما في أمس الحاجة للمزيد من دعواتكم بالفرج القريب ان شاء الله”.