نفى البشير عبدو والد الفنان المغربي سعد المجرد ما نشر من شائعات حول حالة نجله الصحية داخل   الفرنسي، بعد إلقاء القبض عليه بتهمة والاغتصاب.

 

وقال “عبدو” في تدوينة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” كاشفا موعد خروج ابنه من السجن: “السلام عليكم أحبابنا في كل مكان بالنسبة لما روج من أخبار وإشاعات مغرضة على إبننا وإبنكم فنان الشباب نعلن بصفتنا والديه ان تلك الإشاعات لا اساس لها من الصحة… سعد ولله الحمد بصحة وعافية فقط يعيش الملل لأنه لم يعتد على مثل هذه المحنة القاسية داخل هذه المؤسسة السجنية وزيارتنا له مستمرة”.

 

وأضاف البشير عبدو: “ننتظر فقط إنهاء التي تتطلب وقتا ليس بكثير وسيخرج ويعود لجمهوره بمعنويات مرتفعة إنشاء … نحن دائما في أمس الحاجة للمزيد من دعواتكم بالفرج القريب ان شاء ”.

 

 