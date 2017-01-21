كشف المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، عن سبب إدراج محمد أبو تريكة اللاعب الدولي السابق، على قوائم الإرهاب.

وقال جنينه، في تغريدة بموقع “تويتر”، السبت، إن “سبب وضع محمد أبو تريكة في القائمة هو رفضه الظهور في إعلان تلفزيوني لدعم رئيس الجمهورية، حتى معكم كان كريمًا ولم يفصح عن السبب”.

سبب وضع محمد أبو تريكة في القائمة هو رفضه الظهور في اعلان تليفزيوني لدعم رئيس الجمهورية ، حتى معكم كان كريما ولم يفصح عن السبب — المستشار هشام جنينة (@HeshamGnena) January 20, 2017

وأدرجت جنايات القاهرة، محمد أبو تريكة بجانب آخرين أبرزهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، والرئيس الأسبق محمد مرسي، على قوائم الإرهاب.