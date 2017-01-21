كشف المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، عن سبب إدراج اللاعب الدولي السابق، على قوائم .

 

وقال جنينه، في تغريدة بموقع “”، السبت، إن “سبب وضع محمد أبو تريكة في القائمة هو رفضه الظهور في إعلان تلفزيوني لدعم رئيس الجمهورية، حتى معكم كان كريمًا ولم يفصح عن السبب”.

وأدرجت جنايات ، محمد أبو تريكة بجانب آخرين أبرزهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، والرئيس الأسبق ، على قوائم الإرهاب.

 