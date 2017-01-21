عبر جون بيرنان، المدير السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية، أو ما يُعرف بـ”CIA” عن غضبه من كلمة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في مقر الوكالة، وفقا لما قاله كبير موظفي بيرنان السابق.

وأوضح كبير موظفي CIA السابق نقلا على لسان بيرنان أن ترامب وقف أمام نصب تذكاري يخلد ذكرى أكثر من 100 عنصر بالوكالة قتلوا خلال أدائهم للواجب، مركزا في خطابه على عدد من حضر مراسم تنصيبه، وأنه يخوض حربا مع الإعلام.

وأضاف أن بيرنان “حزين وغاضب،” من تصرف ترامب غير اللائق وتعظيم الذات أمام نصب الـCIA التذكاري، لافتا إلى أن “بيرنان قال إن على ترامب الشعور بالخجل من نفسه.”