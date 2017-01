مع بدء مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منصب الرئاسة بشكل رسمي التي تمت، الجمعة، أبرق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو تهنئة له متطلعا للعمل معه وطعل التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى.

وقال “نتنياهو” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “انني أتطلع إلى العمل معك لجعل التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى”.

Congrats to my friend President Trump. Look fwd to working closely with you to make the alliance between Israel&USA stronger than ever 🇮🇱🇺🇸

