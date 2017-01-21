مع بدء مراسم تنصيب ، في منصب الرئاسة بشكل رسمي التي تمت، الجمعة، أبرق رئيس الوزراء الإسرائيلي، تهنئة له متطلعا للعمل معه وطعل التحالف بين والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى.

 

وقال “نتنياهو” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “انني أتطلع إلى العمل معك لجعل التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى”.

 

من جانبها سخرت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “ من تهنئة نتنياهو لترامب، مذكرة بقصة فيل اشتكى أهل قرية منه للسلطان فمنحه فيلة لتؤنسه.

 

وقالت “بن قنة” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:”هل تعرفون قصّة الفيل الذي اشتكى أهل القرية أمره للسلطان لانه عاث في القرية فسادا و دمّر كل شيىء فيها، فأهداهم السلطان فيلةً تؤنس الفيل..”.

 

 