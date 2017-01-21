تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام أمريكية مقطع فيديو أظهر نظرات “مثيرة للجدل” من الرئيس الأسبق “بيل كلينتون” إلى “إيفانكا” ابنة الرئيس الأمريكي الجديد “دونالد ترامب”، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية.

وأظهر مقطع الفيديو “بيل كلينتون” وهو يُلقي نظرات “خبيثة” تجاه “إيفانكا ترامب”، ولكن الأبرز كان رد فعل زوجته والمرشحة الرئاسية الخاسرة “هيلارى كلينتون” تجاهه.

ونظرت “هيلارى كلينتون” إلى زوجها نظرة مليئة بالغضب المكتوم، بسبب نظرته الخبيثة، بعدما لاحظت أنه لا يتابع ما يحدث على خشبة المسرح، وينظر خلسة إلى ابنة “ترامب” الصغيرة، بحسب الصحيفة البريطانية.