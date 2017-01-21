نشر موقع “THE ANTIQUE FOOTBALL” صورة لأقدم فريق نسائي في الشرق الأوسط من مدينة حلب السورية.

ويعود تاريخ التقاط الصورة التي نشرها الموقع للفريق النسائي من مدينة حلب السورية إلى العام 1950.

وكانت كرة القدم تعرف في خميسنيات القرن الماضي في الشرق الأوسط تقليدياً، بأنها رياضة يمارسها الرجال، لكن فريقاً سورياً من مدينة حلب كسر هذا التقليد، وأنشأ أول فريق نسائي في هذه المنطقة بالعام 1950.

تجدر الإشارة إلى أن كرة القدم النسائية أصبحت منتشرة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، وتلقى منافساتها متابعة جماهيرية جيدة.

وتعتبر منتخبات الولايات المتحدة الأميركية واليابان وألمانيا والسويد أقوى الفرق النسائية في العالم.