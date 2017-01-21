أكدت النجمة “شاهيناز” أن قرارها خلع الحجاب جاء بناء على اقتناع بضرورة العودة للشكل الذي اعتاد عليه الناس والذي يمكنها من الوصول إليهم بالطريقة التي تتمناها. وفق قولها

وقالت “شاهيناز” لليوم السابع، إنّ الغناء هو مجال دراستها ومهنتها واحترافها الذي وصلت به إلى جمهورها ومحبيها.

وأشارت شاهيناز إلى أنها تعقد حاليا جلسات عمل مع عدد من الشعراء والملحنين للاستقرار على أغنيات ألبومها المقبل على أن تقوم بطرح أغنية “سنجل” وتقوم بتصويرها مع بداية الصيف على أن يتم صدور الألبوم مع نهاية العام الحالي.