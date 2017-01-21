طلب القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الأردنية الشيخ زكي بني إرشيد عدم تحميل خطبة جمعة مثيرة طرحها قاضي القضاة الشيخ أحمد هليل أكثر مما تحتمل معربا عن شكره للشيخ هليل إذا كان مضمون خطبته يعبر عن إجتهاد شخصي.

وكان هليل قد اثار عاصفة من الجدل عندما ادلى بخطبة دينية أمس الجمعة حذر فيها دول الخليج من ضعف بلاده مشيرا إلى أن السيل بلغ الزبى وان الأردنيين هم ظهر الخليج.

واثارت الخطبة ردود فعل متباينة ومتناقضة وركز الشيخ إرشيد في تصريح نقلته عنه صحيفة عمون الإلكترونية على ضرورة فهم المغازي الأبعد من هذه الخطبة إذا لم تكن إجتهادا شخصيا.

هذا يعني- يقول ارشيد- اننا في أزمة متعاظمة طالما حذرنا منها ولا تخفى على أحد واننا مقبلون على ما هو أعظم.

وشدد إرشيد على انه لابد من تبين سبب هذه الخطبة وليس كل ما يصلح يقال