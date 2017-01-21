تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يظهر من قيل إنهم جنود عراقيون ومنتسبون إلى الشرطة الاتحادية، وهم يقومون بتصفية ثلاثة شبان بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

ويتضمن التسجيل الذي التقطه جندي عراقي بكاميرا هاتفه المحمول، تعذيب الشبان وضربهم وهم ينفون صلتهم بتنظيم الدولة.

شاهد : ميليشيات شيعية عراقية تعدم عدد من المدنيين من اهل الموصل بعد تعذيبهم #العراق pic.twitter.com/fKw2zUGyw8 — ابو الهدى الحمصي (@aboalhodaalhoms) January 20, 2017

كما يتضمن التسجيل -الذي قيل إنه التقط منتصف الشهر الحالي في حيّ سومر جنوب شرقي الموصل- صيحات لجنود يسبون الذات الإلهية ويطالبون بتصفية الشبان، قبل أن يقوموا بقتلهم بإطلاق النار عليهم بكثافة من أسلحتهم الرشاشة. حسب ما نشرت الجزيرة نت.