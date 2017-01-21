تداول ناشطون عمانيون مقطع فيديو قالوا انه لحفل عقد قران أحد أفراد الأسرة الحاكمة في سلطنة عمان، ولكن الغريب في الأمر أن العروس هي فتاة أجنبية وليس ذلك فقط بل هي إحدى فتيات الأسرة الحاكمة في اليابان أيضاً.

وأفادت المعلومات الواردة من سلطنة عمان أن العريس هو ابن شقيق السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، والعروس هي ابنة الأمير الياباني ماساهيكو فاكودا.

“نزوج صاحب السمو السيد حمد بن ذياب بن حمد آل سعيد، بالفاضلة فلاكو فاكودا، زوجته إياها على حكم كتاب الله المنزل وسنة نبيه المرسل، وعلى حسن العشرة عندها، وجميل الصحبة معها، وأداء الواجب واللازم لها، ورفع الإساءة عنها، وعلى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان”.

وأضاف: “وعلى الصداق المتفق عليه فيما بينهما عاجله وآجح زوجته إياها وأملكته عصمة نكاحها بإذنها ورضاها وبإذن من وليها أبيها الفاضل مساهيكو فاكودا، فإن قبلها زوجة له على هذه الشروط المذكورة وعلى الصداق المتفق عليه فيما بينهما وقبل له على نفسه بجميع ذلك، فنكون أنا وأنتم من الشاهدين”.

وردد الأمير خلف المأذون الشرعي صيغة قبول الزواج ليعلنه بعد ذلك زوجاً للأميرة اليابانية بمباركة الشهود والحاضرين.

وسلط موقع liveleak الشهير للمقاطع المصورة الضوء على تلك المناسبة، عندما نشر الفيديو على صفحاته تحت عنوان (أمير عماني يتزوج أميرة يابانية)، وقدم ملخصاً باللغة الإنجليزية لما احتواه المقطع، ذاكراً أن هذه الواقعة تعد من الحالات النادرة في البلدين التي يتزوج أبناء الأسرة المالكة من بلدان أخرى.