شنَّ الإعلامي السوري والمذيع بقناة “الجزيرة”، الدكتور فيصل القاسم، هجوما شديدا على الحكام العرب السنة، متهما إياهم بالتجارة في الثروات وشعوب أوطانهم مؤكدا على أن أكثر من تآمر على السنة هي الدول السنية.

وقال “القاسم” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” قال شو: وسائل الاعلام العربية تتهم الرئيس الامريكي انه تاجر ورجل اعمال. يعني على اساس حكامنا العرب لم يتاجروا بكل ثروات الاوطان وحتى بالشعوب”.

قال شو: وسائل الاعلام العربية تتهم الرئيس الامريكي انه تاجر ورجل اعمال.

يعني على اساس حكامنا العرب لم يتاجروا بكل ثروات الاوطان وحتى بالشعوب — فيصل القاسم (@kasimf) January 21, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” قال شو قال: يتهمون امريكا والغرب وروسيا وإيران باستهداف المسلمين السنة في المنطقة. علي الحلال أكثر من تآمر على السنة وذبحوهم هي الدول السنية”.