شنَّ الإعلامي السوري والمذيع بقناة “”، الدكتور ، هجوما شديدا على الحكام ، متهما إياهم بالتجارة في وشعوب أوطانهم مؤكدا على أن أكثر من تآمر على هي .

 

وقال “القاسم” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” قال شو: تتهم الرئيس الامريكي انه تاجر ورجل اعمال. يعني على اساس حكامنا العرب لم يتاجروا بكل ثروات الاوطان وحتى بالشعوب”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” قال شو قال: يتهمون امريكا والغرب وروسيا وإيران باستهداف السنة في المنطقة. علي الحلال أكثر من تآمر على السنة وذبحوهم هي الدول السنية”.