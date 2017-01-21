تداول رواد الاجتماعي “ وتويتر” مقطع فيديو مذهل، يكشف طريقة إشعال حفرة الشوي “” في إحدى القرى العمانية.

 

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد قام احد الأشخاص برمي العديد من على باب الحفرة “التنور” الذي يعتقد أنه يتم ضبطه بطريقة ما لإشعال النيران بمجرد تحريكه.

 

وأظهر الفيديو أنه بمجرد أن تم إلقاء جذع النخل على باب “التنور” هبت في داخليه وكأنه .

 

ويحافظ العمانيون على تراثهم الكبير، إلا أن “التنور” يعتبرا حدثا هاما في أيام ، حيث يتم وضع في “” -وهي أعواد من أفرع النخيل تم إعدادها مسبقا ـ  ثم يتم وضعها في “ الشواء” ـ وهي حقيبة مصنوعة من سعف النخيل ـ لتوضع بعد ذلك في حفرة التنور ومن ثم يتم إغلاق التنور لمدة يوم، أو ميعاد يتم الاتفاق عليه بين المشتركين فيه.

 