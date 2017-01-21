تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو مذهل، يكشف طريقة إشعال حفرة الشوي “التنور العماني” في إحدى القرى العمانية.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد قام احد الأشخاص برمي العديد من جذوع النخل على باب الحفرة “التنور” الذي يعتقد أنه يتم ضبطه بطريقة ما لإشعال النيران بمجرد تحريكه.

وأظهر الفيديو أنه بمجرد أن تم إلقاء جذع النخل على باب “التنور” هبت النار في داخليه وكأنه انفجار.

طريقة إشعال حفرة الشوى "التنور" في بعض قرى سلطنة عمان . مفاعل نووي ما صار شوي 🌚🔥 pic.twitter.com/8siMs9PLtN — H2O | MrdOVicH (@Mrdovich) January 21, 2017

ويحافظ العمانيون على تراثهم الكبير، إلا أن “التنور” يعتبرا حدثا هاما في أيام العيد، حيث يتم وضع اللحم في “المشاكيك” -وهي أعواد من أفرع النخيل تم إعدادها مسبقا ـ ثم يتم وضعها في “خصفة الشواء” ـ وهي حقيبة مصنوعة من سعف النخيل ـ لتوضع بعد ذلك في حفرة التنور ومن ثم يتم إغلاق التنور لمدة يوم، أو ميعاد يتم الاتفاق عليه بين المشتركين فيه.