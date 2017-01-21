ندد عزمي بشارة مدير عام المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بتصريحات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، عما وصفه بـ “الإسلام المتطرف”.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “في سياق الشعبوية المجبولة بالغباء أطلق ترامب وعده بإزالة “الإسلام المتطرف” من على سطح الأرض في حفل تنصيب تخللته 6 كلمات لرجال دين، وبدون حتى إشارة واحدة إيجابية للمسلمين بشكل عام”.

وأدى دونالد ترامب اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة، داخل مبنى الكابيتول، خلفاً للرئيس الـ 44 باراك أوباما، الذى انتهت ولايته الرئاسية الثانية رسميًا.