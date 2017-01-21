ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن تنصيب الرئيس دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية يصب في صالح بعض زعماء العرب والعالم.

وتابعت الصحيفة في تقريرها أن فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية يخدم مصالح بعض زعماء دول العالم, مشيرة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعتبر أول زعيم في العالم يهنئ ترامب بفوزه بالانتخابات الرئاسية, حيث يري السيسي أن بتنصيب ترامب سيكفي الضغط الأمريكي حول انتهاك حقوق الإنسان في مصر.

وأضافت الصحيفة إن ترامب أظهر من جانبه ترحيبه بمساعدة النظام المصري في محاربة الإرهاب والحركات الإسلامية المتطرفة على رأسها جماعة الإخوان المسلمين.

واستطردت الصحيفة أن الرئيس السوري بشار الأسد يأمل أيضًا أن بتنصيب ترامب ستنتهي دعوات التدخل الأمريكي في سوريا, التي صرحت بها هيلاري كلينتون من قبل في حملتها الانتخابية, قائلة: “إن لابد من التدخل الأمريكي لحماية الديمقراطية في سوريا”.

وأشارت الصحيفة إلى ترحيب واسع من الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتنصيب دونالد ترامب, موضحًا أن نتنياهو يعتبر ترامب صديقا حقيقيا لدولة إسرائيل, حيث سيخدم ترامب بوصوله لرئاسة أمريكا مصالح إسرائيل في الشرق الأوسط, مشيرة إلى تصريحاته بنقل سفارة إسرائيل إلى مدينة القدس.

بينما علقت الصحيفة أنه يوجد ترقب وحذر من جانب دول الخليج العربي, وعلي رأسها السعودية من وصول ترامب لرئاسة أمريكا، مشيرة إلى انتقاداته اللاذعة للسعودية بالتحديد أثناء حملته الانتخابية, ومطالبتها بدفع تعويضات لضحايا 11 سبتمبر, لا تنبئ بخير.

وتساءلت الصحيفة هل ستغير أمريكا سياستها تجاه دول الخليج, أم سيستمر التعاون بينهما مع وجود ترامب كرئيس للبلاد؟, وهل ستخسر دولة أمريكا قوة اقتصادية كقوة دول الخليج والاستثمارات المشتركة بنيهما بسبب آراء ترامب العدائية.

ومن جهة أخرى يوجد بعض المخاوف لدى زعماء بعض الدول من تنصيب ترامب, وأبرزهما رئيس دولة فلسطين, محمود عباس, وخاصة بعد تصريحات ترامب بوقوف وبقوة بجانب دولة إسرائيل. وأضافت الصحيفة أن يوجد توتر وشيك بين أمريكا وإيران بسبب اتفاقية النووي, حيث انتقد ترامب وبشدة إبرام بلاده لهذه الاتفاقية, بينما عارضت إيران علي دخول ترامب للمؤتمر استانا بشأن سوريا.

يذكر أن تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية أمس استقبله الأمريكان المعارضون لفوز ترامب بشكل آخر, حيث سادت موجة من العنف والمعارضة الشديدة لتنصيب ترامب في شوارع أمريكا واستمرت إلي الساعات الأولي من صباح اليوم السبت.