بإمكانك أن تجعل عملية شحن هاتفك الذكيّ أسرع من المعتاد بطريقة بسيطة وسهلة للغاية، وذلك عبر تحويل وضع هاتفك من الوضع العادي إلى وضع الطيران “airplane mode”.

هذه الآلية تنجح في توفير الطاقة وزيادة سرعة الشحن بشكل ملحوظ. والسبب في ذلك أن هاتفك في الوضع العادي يُحاول باستمرار ربطك مع أبراج الخليوي لتحديد موقعك.

كما أن خاصية الـ GPS التي تعمل تلقائيًا في العديد من الهواتف تُسبب استنفاذ مقدار كبير من الطاقة أثناء تحديد إحداثيات الهاتف معتمدة على شبكة الهاتف المحمول بدلًا من الأقمار الصناعية.

لكن بمجرد تحويل وضع الهاتف إلى وضع الطيران، فإن استقبال إشارات البث الإذاعي ستتوقف، وتتوقف عملية ربطك مع الأبراج الخليوية وتحديد موقعك باستعمال GPS.

لهذا السبب، لن يستنفذ المحمول طاقة إضافية وسيُوفر الكثير من الوقت في عملية الشحن. ولإثبات ذلك، كانت شركة CNET قد جرَّبت الحيلة قبل سنوات عبر شحن هواتف بكلا الوضعين على دورات مختلفة.

وخلال دورة الشحن الأولى، تم توفير الطاقة بحدود 4 دقائق من عملية الشحن على وضع الطيران. وفي الدورة الثانية تم توفير 11 دقيقة من الوقت اللازم للشحن.