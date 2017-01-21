هاجم الكاتب الاماراتي حمد المزروعي المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, الداعية السعودي المعروف الدكتور محمد العريفي واصفا إياه بداعية الفتنة- حسب زعمه.

وقال المزروعي في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”..” اتساءل عن عدم تعليق العريفي على تصرفات ولي امره أردوغان وتقربه من روسيا هل تخلت الملائكة عن المجاهدين وولي امره في سوريا “!

اتسال عن عدم تعليق العريفي على تصرفات ولي امره اردوغان وتقربه من روسيا هل تخلت الملائكة عن المجاهدين وولي امره في سوريا … — حمد المزروعي (@uae_3G) January 20, 2017

وأضاف المزروعي المعروف عنه تغريداته المثيرة للجدل المسيئة في مجملها للسعودية وحكامها ” لن استغرب ان ارى العريفي يقدم حلقه في دير يهودي لتبيان سماحة الاسلام مع الديانات بعد تنصيب ترامب تعودنا منه التقلب حسب الموقف والقوة “.

لن استغرب ان ارى العريفي يقدم حلقه في دير يهودي لتبيان سماحة الاسلام مع الديانات بعد تنصيب ترامب تعودنا منه التقلب حسب الموقف والقوة … — حمد المزروعي (@uae_3G) January 20, 2017

وتابع الكاتب الاماراتي ” من اليوم تابعوا حسابات دعاة الفتنة لا تندهشوا من تسامحهم للآخر وطلبهم نبذ التطرف والعنف وانكار كل ما يحدث في سوريا وليبيا ومصر … ”

من اليوم تابعوا حسابات دعاة الفتنة لاتندهشو من تسامحهم للاخر وطلبهم نبذ التطرف والعنف وانكار كل ما يحدث في سوريا وليبيا ومصر … — حمد المزروعي (@uae_3G) January 20, 2017

ودائما ما يطلق المزروعي لسانه مهاجما دعاة السعودية على وجه الخصوص دون حسيب أو رقيب من ابناء زايد على اساءاته المتكررة لدعاة ومشايخ السعودية.