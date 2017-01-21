رآى خبير لغة الجسد “باتي وود”، أن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب،ظهر في معظم مشاهد حفل التنصيب، الجمعة، وكأنّه شخص أناني، لا يراعي أيّ مشاعر للحضور، ولا يفكّر إلا بإسعاد نفسه فقط.

وتابع خبير لغة الجسد قائلاً “يبدو من الصور أن ترامب لا يلبي احتياجات ميلانيا العاطفية ولا الإنسانية، وهو ما ظهر على أوباما وميشيل، اللذين أبديا تعاطفاً مع ميلانيا”.

وفي المقابل، قال باتي إنّ “لغة جسد باراك وميشيل أوباما كانت مثالية في إبداء المشاعر الإنسانية لبعضهما البعض، في الوقت الذي كان ترامب فيه خشبياً في مشاعره ورسمياً إلى أقسى درجة، وبدا أنّ علاقتهما لا يعتريها أي دفء”.

وقال إنّ “ترامب خرج من السيارة من دون أن ينتظر زوجته ليمسك بيدها، كما أنّه لم ينظر في عينيها إلا في مرات نادرة وكان لا يبدو عليه أيّ مشاعر تجاهها، وهو ما جعل ميلانيا تبدو متحفظة للغاية، وكأنّ لديها غضباً مكتوماً”.