قالت صحيفة “تايم” الأمريكية إن صناع القرار بالولايات المتحدة الأمريكية راقبوا المناورات الحربية واسعة النطاق التي أجرتها إيران قبل أيام من عيد الميلاد, وحينها- حسب الصحيفة- وفي نفس الوقت تقريبا كان قاسم سليماني قائد قوات القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني ينفض غبار معركة حلب، حيث يتواجد سليماني الآن بشكل بارز أينما ينشر الإيرانيون الميليشيات الشيعية لإضعاف الدول والأنظمة القائمة في الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقرير ترجمته وطن أنه بينما تقوم طهران بتهديد حلفائنا في المنطقة نتيجة قعقعة السلاح، لم تكن هناك استجابة من واشنطن للأسف وظلت صامتة، كما أنه مرارا وتكرارا تجاهلت إدارة أوباما الطبيعة الشاملة للتهديد الإيراني، ونتيجة لذلك أصاب حلفاء أمريكا التقليديين القلق وأصبح قادة إيران أكثر جرأة ويستمر وجودها في النمو في جميع أنحاء المنطقة.

وشددت الصحيفة أن الاستجابة بفعالية لا تتطلب من إدارة دونالد ترامب تمزيق الصفقة النووية مع أول يوم، لأن هذا الأمر من شأنه أن يجعل إجراءات الولايات المتحدة تزعزع الاستقرار وتهدد المنطقة، لذا نحن بحاجة إلى عزل إيران وليس عزل أنفسنا، ولكن يجب علينا رفع تكاليف استمرار التعنت الإيراني، وتحقيقا لهذه الغاية يتعين على إدارة ترامب تبني استراتيجية أكثر توسعية تجاه طهران أي من خلال معالجة تلك القضايا الحيوية خارج نطاق الاتفاق، وتحديدا التدخل الإقليمي المزمن من قبل إيران.

ولفتت الصحيفة إلى أن الكثير من الدول العربية اتهمت مؤخرا إيران برعاية الارهاب والتدخل في شؤونها الداخلية، كما أن وزارة الخارجية الأمريكية توصلت إلى استنتاج مماثل في شهر يونيو الماضي عندما كانت تبحث في دول رعاية الإرهاب بالعالم، لذا فإن وجود حملة ضغط جديدة على إيران يمكن أن يساعد في تحويل دفة الأمور، لا سيما وأن الولايات المتحدة ليس لديها نقص في الأدوات للتأثير على سلوك إيران.

واستطردت تايم أنه يمكن لإدارة ترامب التحرك بسرعة عن طريق إنفاذ حظر السفر المفروض على شخصيات بارزة في القيادة الإيرانية مثل قاسم سليماني، الذي ظهر في حلب والفلوجة وبالقرب من الموصل، والتقى مع نظرائه مؤخرا في روسيا، ناهيك عن تضييق الخناق على إطلاق الصاروخ الباليستي والشحنات المتواصلة من الأسلحة إلى اليمن التي تنتهك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة.

ويجب على الإدارة الجديدة أيضا وضع خطوط حمراء واضحة لاستمرار الاعتداءات الإيرانية على سفن البحرية الأمريكية في الخليج العربي وشحنات الأسلحة إلى اليمن وغيرها من الأنشطة الشائنة، وأخيرا يجب على الولايات المتحدة أيضا أن تصبح أكثر قوة في التصدي للعدوان الإيراني في الشرق الأوسط.