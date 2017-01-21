على الرغم من انه لم يمض على مغادرته لمنصبه 24 ساعة كوزير خارجية ، شارك المواطنين الاميركيين المعترضين على تولي دونالد منصب الرئيس مظاهراتهم.

 

وتداول ناشطوا الاجتماعي “ وتويتر” صورا لكيري من داخل المظاهرات التي اندلعت بالتزامن مع أداء “ترامب” القسم الرسمي ليصبح الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة.

اللافت في الصور، أن “كيري” اصطحب معه كلبه خلال ، كما أظهرت الصور مشاركته في المظاهرات كمواطن أمريكي وبدون أي حراسات.

 

وكان ناشطون أميركيون قد استبد بهم الغضب من تنصيب رئيسا للولايات المتحدة، وقاموا بتحطيم نوافذ متاجر وأشعلوا سيارات في أمس الجمعة واشتبكوا مع الشرطة.

وبثت وسائل إعلام أمريكية مشاهد فيديو لإحدى السيارات المشتعلة، مؤكدة أن بعض مؤيدي الرئيس الجديد تعرضوا للاعتداء بالضرب من قِبل المتظاهرين الغاضبين من بينهم رجل كان يرتدي قبعة “ترامب” تمكنت الشرطة من إنقاذه بصعوبة من أيدي المحتجين.