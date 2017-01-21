حطم ناشطون يرتدون ملابس سوداء استبد بهم الغضب من تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة نوافذ متاجر وأشعلوا سيارات في واشنطن أمس الجمعة واشتبكوا مع الشرطة.

وبثت وسائل إعلام أمريكية مشاهد فيديو لإحدى السيارات المشتعلة، مؤكدة أن بعض مؤيدي الرئيس الجديد تعرضوا للاعتداء بالضرب من قِبل المتظاهرين الغاضبين من بينهم رجل كان يرتدي قبعة “ترامب” تمكنت الشرطة من إنقاذه بصعوبة من أيدي المحتجين.

كانت منطقة شمال العاصمة شهدت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين، ورجال الشرطة بعد تحطيمهم واجهات بعض المتاجر وماكينات الصرف الآلي، وإصابة ستة من ضباط الشرطة بينهم ثلاثة أصيبوا بجروح في الرأس.

وألقت الشرطة القبض على 217 متظاهرا في شمال غرب واشنطن و90 آخرين بالقرب من تقاطع شارعين بعد إلقائهم الحجارة على واجهات المحال التجارية.