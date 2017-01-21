توقع المفكر الكويتي الشهير الدكتور عبد الله النفيسي أن تشهد محادثات السورية في استانا توتر للعلاقة بين روسيا وإيران.

وقال النفيسي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدتها “وطن”..” العلاقة بين روسيا وإيران زواج بلا حب . محادثات أستانا بداية ( للخرس الزواجي) بين الطرفين “.

العلاقه بين روسياوإيران زواج بلا حب . محادثات أستانا بداية ( للخرس الزواجي) بين الطرفين . نسأل الله لهما ( العنف المنزلي )ثم ( الطلاق البائن — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) January 21, 2017

وأضاف النفيسي في تغريدته ” نسأل الله لهما ( العنف المنزلي )ثم ( الطلاق البائن)”.

وتقود روسيا وإيران وتركيا محادثات استانا بين الفصائل السورية المعارضة والنظام الذي يقوده بشار الأسد, في الوقت الذي يحاول فيه النظام السوري وطهران الاستفراد بالمفاوضات ورفض حضور السعودية وقطر كطرفين عربيين إلى جانب أمريكا كطرف اقليمي بينما ستشارك تركيا في تلك المفاوضات كطرف راعي إلى جانب الروس.