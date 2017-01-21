توقع المفكر الكويتي الشهير الدكتور أن تشهد محادثات السورية في توتر للعلاقة بين وإيران.

 

وقال النفيسي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “” رصدتها “وطن”..” العلاقة بين روسيا وإيران زواج بلا حب . محادثات أستانا بداية ( للخرس الزواجي) بين الطرفين “.

وأضاف النفيسي في تغريدته ” نسأل الله لهما ( العنف المنزلي )ثم ( الطلاق البائن)”.

 

وتقود روسيا وإيران وتركيا محادثات استانا بين الفصائل السورية المعارضة والنظام الذي يقوده بشار الأسد, في الوقت الذي يحاول فيه وطهران الاستفراد بالمفاوضات ورفض حضور وقطر كطرفين عربيين إلى جانب كطرف اقليمي بينما ستشارك تركيا في تلك المفاوضات كطرف راعي إلى جانب الروس.

 